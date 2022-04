Toulouse : une femme retrouvée morte dans une mare de sang, enquête ouverte pour homicide

Que s’est-il passé dimanche dans une maison du quartier chic de La Terrasse, à Toulouse (Haute-Garonne) ? Une femme de 84 ans a été retrouvée morte dans son garage, dans une mare de sang.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les traces découvertes indiquent que la victime se serait traînée depuis sa salle de bain jusque dans la pièce où elle est décédée. Aucune marque de coups ou de balles n’a été retrouvée sur le corps, rapporte La Dépêche.

Cependant, l’état dans lequel a été retrouvé l’intérieur de la maison et l’analyse préliminaire du corps par le médecin légiste ont mené le parquet de Toulouse à ouvrir une enquête pour homicide.

Aucune piste n'est exclue

La victime, octogénaire, vivait seule dans sa demeure depuis 2019, suite à la mort de son époux. C’est son fils, qui lui rendait visite pour Pâques, qui l’a découverte, autour de 10h.

Les faits qui se sont déroulés plus tôt dans la matinée, ou dans la nuit précédente, demeurent donc mystérieux pour le moment. Selon des voisins, la dame n’avait pas de problème de santé et se déplaçait très bien. «Je ne l’imagine pas se donner la mort», a indiqué une amie à nos confrères. Selon elle, l’hypothèse la plus probable serait celle d’un vol qui s’est tragiquement conclu : «comme la maison est très belle, il est possible qu’elle soit tombée nez à nez avec un ou plusieurs cambrioleurs. A partir de là, tout peut mal tourner».

Les enquêteurs n’ont pour le moment exclu aucune piste.