Hérault : un couple de restaurateurs agressé par une vingtaine d'individus

Un couple de restaurateurs a été passé à tabac par une vingtaine de jeunes le 15 avril dernier, apprend-on de sources concordantes ce mercredi. Pour l'instant, ils n'ont pas pu rouvrir leur établissement.

Les faits se sont produits à Saint-Pargoire (Hérault), à une quarantaine de kilomètres de Montpellier, rapporte France Bleu.

Pauline et Laurent, âgés de 28 et 38 ans, y ont ouvert une pizzeria en 2020. Ils ont indiqué se sentir régulièrement insultés et harcelés par une bande de jeunes du village. Le vendredi 15 avril, ces derniers ont investi la rue pour jouer au foot.

«On avait clairement l'impression que les cages de foot étaient nos tables et notre terrasse, donc les clients prenaient les ballons, des verres ont été renversés», a expliqué Pauline.

Les deux restaurateurs ont tenté d'intervenir, mais ils ont été passés à tabac par la vingtaine de jeunes. Blessés, ils ont écopé de plusieurs jours d'ITT.

Ils disent pourtant signalé les fauteurs de trouble à la mairie et à la gendarmerie à de nombreuses reprises. «Rien n'est fait», a déploré Pauline sur France Bleu.

«On a monté cette structure avec mon compagnon, avec le peu d'économies qu'on avait (...) et on vit l'enfer depuis deux ans.»