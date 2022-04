Piqûres en boîte de nuit : une enquête ouverte en Dordogne

Deux hommes ont porté plainte après avoir été victimes de piqûres dans des établissements de nuit à Périgueux (Dordogne). Une enquête a été ouverte pour «administration de substances nuisibles».

Les faits se sont produits le 9 avril. Âgés de 18 et 24 ans, les deux hommes auraient été piqués en établissement de nuit, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Ce n'est qu'après la soirée qu'ils ont ressenti une grande fatigue, et qu'ils ont découvert sur leur corps une trace de piqûre. Elle se situait au niveau de l'abdomen pour l'un, et de la cuisse pour l'autre.

Les deux victimes ont aussitôt porté plainte. Aucune trace de stupéfiants n'a été retrouvée lors des premières analyses toxicologiques.

Des faits similaires à Grenoble, Nantes...

Ces cas ne sont pas isolés. Plusieurs agressions à la seringue en boîte de nuit ont été rapportées ces derniers jours, notamment à Grenoble (Isère), Béziers (Hérault) et Nantes (Loire-Atlantique). Quatre plaintes ont également été déposées après des faits similaires au festival du Printemps de Bourges (Cher), qui s'est déroulé du 19 au 24 avril.

A chaque fois, les victimes évoquent des nausées, des malaises ou des pertes d'équilibre. «J'avais les jambes coupées, je suis tombée et je ne sais pas comment j'ai réussi à m'asseoir sur le bord du trottoir», a témoigné une jeune femme piquée à son insu au micro de CNEWS. «A partir de là, j'entendais ce qu'il se passait autour de moi, mais je ne voyais pas, et je ne pouvais pas parler.»

Aucun cas de vol ou d'agression sexuelle n'a été signalé après ces piqûres. Personne n'a été interpellé pour l'instant. Les autorités recommandent aux victimes de se signaler rapidement auprès d'un centre hospitalier, car certaines substances comme le GHB (surnommé «drogue du violeur») ne sont plus détectables par les analyses en à peine quelques heures.