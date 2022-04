Isère : une voiture fauche trois agents autoroutiers, le conducteur positif aux stupéfiants

Fauché par un automobiliste allemand circulant dans le sens Chambéry-Lyon, un agent autoroutier est mort ce mercredi 27 avril. Deux autres patrouilleurs ont été blessés et transportés à l’hôpital. Le conducteur mis en cause a été testé positif aux stupéfiants.

L’accident s’est produit tôt ce mercredi matin, peu avant 6h, à hauteur de Verpillère en Isère. Alors qu’ils retiraient le balisage routier sur l’autoroute A43, les trois agents ont été percutés par une voiture immatriculée en Allemagne.

Selon une source proche du dossier à CNEWS, l’automobiliste allemand circulait à vive allure sur une zone de chantier et a fauché les trois agents autoroutiers dans sa trajectoire, faisant un mort et deux blessés, l’un dans un état grave et l’autre avec des blessures plus légères.

Un patrouilleur âgé de 54 ans est décédé à la suite de cet accident. Son collègue, âgé de 58 ans, a été grièvement blessé. Il a été rapidement évacué par hélicoptère sur un hôpital lyonnais. Son pronostic vital est engagé. Quant au troisième agent, il a été transporté au centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu avec des blessures «moins sérieuses».

L’Allemand, qui ne présentait pas de blessures physiques, a été soumis à un test de dépistage de drogues effectué par les gendarmes du peloton autoroutier de La Verpillière. Il s’est avéré, par la suite, qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants.