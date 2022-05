Philadelphie : un enfant de 12 ans abattu d'une balle dans le dos, un policier inculpé de meurtre

Un policier de Philadelphie (Est des Etats-Unis) a été inculpé de meurtre après avoir abattu un garçon de 12 ans, d'une balle dans le dos. L'agent a été arrêté puis placé en détention provisoire dimanche 1er mai.

L'officier de 26 ans, Edsaul Mendoza, dont le renvoi de la police avait été effectué en avril, comparaîtra au tribunal et devra notamment répondre du chef d'accusation de «meurtre avec préméditation».

Les faits remontent au 1er Mars. Ce jour-là, l'officier patrouille en civil avec trois autres collègues, à bord d'une voiture banalisée. Ils aperçoivent Thomas Siderio, âgé de 12 ans, accompagné d'un autre jeune de 17 ans et décident de les suivre.

Alors qu'ils déclenchent le gyrophare de leur voiture, Thomas Siderio ouvre le feu sur les policiers, qui le prennent en chasse, à pieds. Un des officiers réplique sans viser mais Edsaul Mendoza tire à trois reprises en direction des jeunes.

