La Guillotière : un quartier de Lyon à l'abandon ?

L’association La Guillotière compte porter plainte contre la Métropole et la Ville de Lyon à cause de déchets qui s’accumulent dans les rues et sur les trottoirs de la Guillotière depuis plusieurs jours, dans le 7e arrondissement.

Plusieurs jours que détritus de tout genre et ordures ménagères gisent sur une large partie des trottoirs de ce quartier de la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon, les habitants n'en peuvent plus. L’association «La Guillotière en Colère», très concernée par la vie du quartier, dénonce ces dépôts sauvages depuis plusieurs semaines. Des alertes ont été faites via la plate-forme ToodeGo (qui indique la localisation des dépôts sauvages à la Métropole qui se charge ensuite de les évacuer) mais, ne voyant aucune évolution, l’association a annoncé sur Twitter ce lundi 9 mai son intention de porter plainte contre la Ville et la Métropole pour insalubrité.

Nathalie Balmat, présidente de l’association, indique que «le maire de Lyon ne fait pas valoir son droit de police concernant l’insalubrité. La Métropole ne fait pas le boulot pour les tas d’ordures à côté des composteurs, qui restent là pendant des jours. A un moment, ça suffit».

Résultat d'un WE a la #guillotiere ou le @grandlyon laisse s'accumuler pendant pls jours des mètres cube d'ordures et d'une maire garante de la salubrité qui n'applique toujours pas son pouvoir de police !





Ce n'est plus tolérable ! cette fois ci l'asso portera plainte pic.twitter.com/v8FcnYSET6 — !⃝ La Guillotière en colère !⃝ (@Guill_encolere) May 9, 2022

La plainte a été déposée le lundi 9 mai dans l'après-midi. «Si ça fait avancer les choses et qu’on ne soit plus obligé de vivre dans des tas d’ordures, il n’y a aucun problème, on ira jusqu’au tribunal. Ce n’est pas parce qu’on est qu’une association de quartier qu’on va se faire marcher dessus. S’il n’y a que cela pour faire bouger les choses, je passerai ma vie au commissariat. C’est malheureux, mais les rues doivent être propres», termine-t-elle.

C’est la première fois que l’association fait appel à la justice.