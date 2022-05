Lupin : Six nouvelles interpellations dans l'affaire du braquage sur le tournage

Six nouveaux suspects ont été interpellés et présentés à la justice ce jeudi 12 mai à la suite du braquage sur le tournage de la série Netflix «Lupin» en février dernier.

Ces suspects ont été présentés à un juge d'instruction selon le parquet de la ville de Nanterre. Parmi, ces six nouveaux suspects, il y aurait deux mineurs qui sont tous les deux âgés de 17 ans. Cinq d'entre eux vivent à Nanterre dans le quartier de Pablo Picasso selon les informations du Parisien.

SEPT AUTRE SUSPECTS MIS EN EXAMEN

Le 25 février dernier, une vingtaine de personnes cagoulés avaient attaqué le quartier de Pablo Picasso à Nanterre où se tournait la deuxième saison de la série Lupin. L'acteur principal Omar Sy était même présent. Près de 300.000 euros de butin avait été dérobés. L'équipe avait été agressée avec des tirs de mortiers mais qui n'avaient pas fait de blessés.

En mars dernier, les sept premiers suspects avaient été interpellés et mis en examen pour vol en bande organisée avec arme et recel. La plupart d'entre eux étaient mineurs. Trois avaient été placés en détention provisoire et quatre sous contrôle judiciaire.