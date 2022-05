Disparition : Wissem, 19 ans, retrouvée trois ans après avoir donné son dernier signe de vie

Depuis le mois de juillet 2019, plus personne n’avait de nouvelles de Wissem, une adolescente âgée de 16 ans au moment des faits.

La dernière trace que les enquêteurs avaient de la jeune femme était le bornage de son téléphone dans la ville de Bezons (Val-d’Oise). D’après les informations du Parisien, c’est grâce à une enquête approfondie de la famille de Wissem que cette dernière a pu être retrouvée dans la nuit du vendredi au samedi 14 mai. Une information confirmée par le compte Instagram «Où est Wissem ?», ouvert dans les semaines qui ont suivi sa disparition.

Les parents de la jeune femme, désormais âgée de 19 ans, ont mené leur enquête sur les réseaux sociaux et en se rapprochant de sites spécialisés dans le domaine de la prostitution. Mais comment ont-ils pu l’approcher ? Par le biais d’un oncle que la jeune femme ne connaissait pas. Ce dernier a réussi à se faire passer pour un client et, après plusieurs semaines de recherche, il a pu établir un contact avec sa nièce et lui donner rendez-vous dans un hôtel d'Ivry-sur-Seine.

Elle se prostituait mais n'était pas dans un réseau

Selon le Parisien, le jour du rendez-vous, Wissem a vu son oncle ainsi que son père se présenter au rendez-vous et ces derniers ont décidé de l’emmener au commissariat d’Ivry-sur-Seine pour qu’elle puisse être entendue. Si elle a reconnu qu’elle se prostituait, elle a voulu effacer tous les doutes concernant l’appartenance à un réseau. Bien que ce soit sa famille qui ait réussi à retrouver la jeune femme, elle a indiqué qu’elle ne voulait plus avoir le moindre lien avec ses parents.

«Elle semble être sous emprise, sous contrainte, a perdu ses facultés de discernement et il est regrettable que la police ait pu laisser partir cette jeune fille sans donner aucune explication à sa famille», a indiqué au Figaro Me Arash Derambrash, l'avocat des parents de la jeune femme.

«Les parents n'ont toujours aucune réponse sur les conditions de sa disparition, aucune réponse sur le fiasco de cette enquête et aucune réponse sur le silence de la justice. La gestion de cette affaire est un fiasco judiciaire. Mes clients attendent des explications», a-t-il ajouté.

Le 16 mars 2020, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration avait été ouverte par le parquet d'Evry, après une plainte déposée par Me Arash Derambrash. Une nouvelle information judiciaire a été ouverte pour proxénétisme, séquestration et violences.