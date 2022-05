Rodéos urbains : 118 deux-roues ont été saisis ce week-end par les forces de l’ordre

Un gros coup de filet pour mettre un frein aux rodéos urbains. Alors que Gérald Darmanin a appelé ce jeudi 12 mai la police à renforcer les contrôles routiers, 118 scooters et motos ont été saisis dans l’Hexagone entre le vendredi 13 et le dimanche 15 mai.

Pour mettre un terme aux «désordres peu supportables» causés par les rodéos urbains, Gérald Darmanin a appelé jeudi les forces de l’ordre à intensifier «la saisie systématique des véhicules et l'interpellation des auteurs». Avec la loi du 3 août 2018, toute personne impliquée dans ce délit est passible d’une amende de 15.000 euros et d’un an d’emprisonnement.

Mobilisation totale des forces de l'ordre pour lutter contre les #RodéosUrbains à Paris et en petite couronne :



85 opérations coordonnées ce week-end



604 personnes contrôlées



118 verbalisations



23 interpellations



saisie de 20 motos, 1 quad et 1 voiture pic.twitter.com/tz1kGn07M5 — Préfecture de Police (@prefpolice) May 16, 2022

Ce week-end, 950 opérations de police et de gendarmerie ont été menées contre les afficionados du rodéo urbain, sous l’impulsion du ministre de l’Intérieur.

Au total, les 7.460 gendarmes et policiers déployés en France entre vendredi et dimanche ont effectué 21.425 contrôles et 136 interpellations, conduisant au placement en garde à vue de 96 suspects, selon Beauvau. D’après les chiffres du ministère de l’Intérieur dévoilés ce lundi, 3.235 contraventions ont également été établies ce week-end.

Depuis 2018, les condamnations liées aux rodéos urbains ont augmenté de 1.400%, selon cette même source. Une tendance qui s’est confirmée l’an dernier avec une hausse de 40% de ces condamnations en 2021.