Lyon : une femme conduit en inhalant du gaz hilarant et percute un mur (vidéo)

Une vidéo montrant une femme avoir un accident avec son véhicule sur le périphérique lyonnais, a été publiée sur les réseaux sociaux ce mardi 17 mai. La conductrice a percuté un mur après avoir inhalé du protoxyde d’azote, dit «gaz hilarant».

Une conduite plus qu'approximative et beaucoup de tôle froissée. La vidéo, postée ce mardi 17 mai sur les réseaux sociaux, d’une durée d'une minute environ, a engrangé plus de deux millions de vues en quarante-huit heures. On y voit une femme consommant du gaz hilarant au volant de sa Citroën C3 grise.

Dès les premières secondes, on aperçoit la conductrice tenir un ballon contenant le protoxyde d’azote. Alors qu’elle s’approche d’une camionnette se trouvant devant elle, la personne à bord de celle-ci lance une bouteille d’eau sur le véhicule de la jeune femme.

Suivie par la personne qui filme, elle dévie de sa trajectoire de manière surprenante et inquiétante.

«Elle fait quoi ? Elle va faire un accident, elle est «sous ballon»», a commenté un témoin de la scène.

conduite sous ballon = accident





(ps: j’étais obligé de lui lancer la bouteille d’eau tellement elle nous a coller) pic.twitter.com/rwKOnaTmr3 — rdz. (@redouvn_) May 17, 2022

Après plusieurs manœuvres mettant en danger la vie d’autrui, la conductrice finit par percuter le parapet gauche après la sortie du périphérique Laurent Bonnevay en direction de Saint-Priest.

Les témoins filmant la scène se sont précipités pour aller voir la jeune femme qui, après l’accident, semble totalement impassible, continuant d'inhaler le gaz d’un nouveau ballon à bord de sa voiture accidentée.

un gaz médical à l'utilisation détournée

Ce gaz médical d’usage réglementé à visée anesthésique et/ou analgésique est détourné comme drogue. Il provoque des réactions euphorisantes.

Parmi les effets secondaires de l’utilisation du gaz hilarant on note les vertiges, le malaise, la désorientation et la sensation d’ébriété qui sont, dans la plupart des cas, à l’origine de chutes et d’accidents de route.

Une consommation excessive de gaz hilarant peut également conduire à un manque d’oxygène au niveau du cerveau, voire mener à la mort.