Inde : une femme vivait déguisée en homme pour «élever sa fille unique»

Pendant trente-six ans ans, une femme a décidé de se faire passer pour un homme aux yeux de la société dans le but d'élever sa fille en paix, loin des préjugés et des harcèlements qu'elle subissait en tant que mère célibataire.

C'est le média New India Express qui a relaté les faits le 15 mai dernier, rapportant également des témoignages de cette femme, S. Petchiammal. Devenue veuve très jeune, elle explique cette décision surprenante de se déguiser en homme pour prendre soin de son enfant : «Je n’avais que 20 ans et j’ai très vite donné naissance à ma fille. J’ai décidé que je ne voulais plus me marier mais élever un enfant seule était très difficile. J’ai travaillé dans plusieurs sites de construction, dans des hôtels, des salons de thé… Mais j’ai été harcelée dans chacun de ces endroits».

Meet Tamil Nadu Woman Who Became A 'Man' For Her Daughter



Could you imagine living a life in disguise for as long as 36 years? A 57-year-old woman named S Petchiammal, disguised herself as a man for years. And she did it for her daughter. Watch here.#NewsMo #ITVertical #RE pic.twitter.com/JmQly0aHMO

— IndiaToday (@IndiaToday) May 18, 2022