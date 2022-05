Var : un millier de plants de cannabis saisis par la gendarmerie

Lors d'une opération judiciaire, menée ce mardi 17 mai, la gendarmerie du Var a fait une importante découverte de plus de 1.000 plants de cannabis. Quatre individus ont été interpellés, trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire.

L'opération, menée par la compagnie de Gassin-Saint-Tropez, a mobilisé près d'une centaine de gendarmes du Var. Ces derniers ont fait, mardi 17 mai, la découverte de plus de 1.000 plants de cannabis au cours d'une vaste perquisition, qui s'est déroulée à proximité de Fréjus (Var).

Cette prise est le résultat d'un an et demi d'investigations. Selon la gendarmerie du Var, elle a mené à la découverte de quatre chambres de cannabiculture, qui contenaient «plus de 1.000 plants de cannabis et 6 kg de têtes de cannabis séchées», pour un montant à la revente de près de 60.000 euros.

Villa, voiture et cannabis séchés saisis

L'opération a joint les forces de l'antenne du GIGN d'Orange (Vaucluse), du peloton spécialisé de protection de Cadarache (Bouches-du-Rhône), l'escadron de gendarmerie de Hyères et le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Gassin (Var).

Saisie de :



➡️ Plus de 900 plants de cannabis



➡️ L'équipement de 4 chambres de cannabiculture



➡️ 6 kg de têtes de cannabis séchées (valeur à la revente de 60 000€)



➡️ 3 000€ saisis en numéraire



➡️ 54 000€ de comptes bancaires



➡️ 1 villa de 120 m2



➡️ 1 véhicule de luxe pic.twitter.com/szsXh6zF6A — Gendarmerie du Var (@Gendarmerie_83) May 21, 2022

Sur les réseaux sociaux, les gendarmes ont dévoilé des clichés des chambres de cannabiculture. «Une villa de 120 m2, un véhicule de luxe 50.000 euros sur des comptes courants, ainsi que 3.000 euros» d'argent liquides ont été saisis par les forces de l'ordre.

Quatre individus interpellés

L'enquête, ouverte en novembre 2020, a ciblé quatre individus, tous «demeurant dans le secteur de Fréjus». Selon les enquêteurs, il a été constaté «l'important niveau de vie de plusieurs individus dont l'origine des ressources pouvait prêter à interrogation».

Outre la «fabrication de produits stupéfiants en bande organisée», il est reproché aux malfrats du blanchiment aggravé. Des faits punis à hauteur de 30 ans de réclusion criminelle et 7.500.000 euros d'amende.

Ils ont tous été interpellés au cours de l'opération. Après avoir été présentés devant le juge d'instruction de Draguignan, trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire et le dernier sous contrôle judiciaire.