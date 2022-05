Isère : un randonneur porté disparu retrouvé mort après 24 heures de recherches

Après plus de vingt-quatre heures de recherches, le corps sans vie d’un randonneur de 59 ans a finalement été retrouvé en Isère, samedi 21 mai.

Une issue fatale. Porté disparu depuis vendredi 20 mai, le corps d'un randonneur vosgien de 59 ans a été retrouvé sans vie le lendemain dans les contreforts de l’Obiou, entre Grenoble (Isère) et Gap (Hautes-Alpes).

L'homme était parti en vacances à Gresse-en-Vercors avec son épouse qui, inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles, avait alerté les gendarmes de la Mûre, vers 15 h. Ce dernier, décrit comme «sportif et montagnard aguerri», était parti à 5 h du matin et devait rentrer à 14 h.

La victime aurait dévissé

Après les alertes de son épouse, une vingtaine de gendarmes et d'importants moyens avaient été déployés afin de retrouver le randonneur, mobilisant notamment des militaires du groupe montagne de la gendarmerie ainsi qu’une équipe cynophile. La voiture du Vosgien avait été retrouvée à proximité du lieu-dit «La Croix de la Pigne».

Selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, la victime aurait dévissé et fait une chute dans un lieu escarpé. Une enquête est en cours pour déterminer plus exactement les causes de la mort.