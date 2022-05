Hérault : une quinquagénaire violée alors qu’elle promenait son chien

Une quinquagénaire a été violemment agressée puis violée ce vendredi 20 mai, aux alentours de 19h30, lors d’une promenade avec son chien à Canet, sur les berges de l’Hérault. Son agresseur a été interpellé, mis en examen pour viol et placé en détention provisoire dans la prison de Villeneuve-lès-Maguelone.

Une attaque rapide et dévastatrice. De passage vendredi sur un chemin balisé de randonnée, situé près des berges du fleuve Hérault, une mère de famille d’une cinquantaine d’années a été attaquée par un individu vers 19h30.

Ce dernier, caché derrière des fourrés, a sauté sur sa victime avant de l’étrangler et de la violer, malgré les aboiements de son chien, selon Midi Libre. Le bruit n’a toutefois pas alerté de témoins alors que des habitations et des petites plages sont situées à moins de 200 mètres du lieu de l’agression.

L’alerte rapidement donnée par la victime

«Grâce à son courage, elle a trouvé la force de se relever tout de suite après les faits, de traverser 200 mètres de vignes qui séparaient les premières maisons du chemin où elle a été agressée et d’aller donner l’alerte auprès du premier voisin qu’elle a rencontré sur sa route», a révélé le compagnon de la victime au quotidien régional.

Cet acte de bravoure a permis aux gendarmes d’intervenir rapidement pour identifier et interpeller le suspect, domicilié à Mèze (Hérault), grâce aux signalements. Ce dernier, reconnu par la victime, a été placé en garde à vue et déféré au parquet de Montpellier.

Une information judiciaire ouverte

A la suite de son agression, l’examen réalisé par un professionnel de santé dans le centre hospitalier le plus proche a confirmé le viol. «Elle n’a pu regagner son domicile que vers 4 heures du matin, exténuée. Quand on est victime de ce type d’agression, on est confronté à un véritable parcours du combattant», a détaillé le compagnon de la victime, souhaitant que «son processus de reconstruction s’enclenche au plus vite».

Présenté dans la foulée devant le juge des libertés et de la détention, l’agresseur a été mis en examen pour viol avant d’être placé en détention provisoire à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone. Pour tenter de dévoiler les parts d’ombre de cette affaire, le parquet de Montpellier a saisi un juge d’instruction et ouvert une information judiciaire.