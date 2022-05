Nîmes : une voiture fauche deux piétons et fait un mort

A Nîmes, une conductrice a fauché deux piétons, à proximité du lycée Hemingway, faisant un mort et un blessé. L’accident s’est déroulé dans la matinée, ce 25 mai.

Pompiers et policiers sont venus en nombre, en bas de l’avenue Jean Jaurès, à Nîmes, ce 25 mai. A 8h du matin, une BMW noir immatriculée dans le Gard a fauché deux personnes. La scène s’est déroulée en face du lycée Hemingway, sous les yeux des élèves qui s’apprêtaient à rentrer en cours.

La voiture a terminé sa course encastrée dans un arbre. Si pour l’heure on ne connaît pas avec exactitude les raisons de l’accident, des sources concordantes supposent que la voiture pourrait ne pas avoir respecté le feu rouge. Voulant éviter un bus, la conductrice de la voiture aurait fait une embardée qui l'aurait propulsée sur la partie aménagée et piétonne de l'avenue, fauchant ainsi deux personnes.

Un mort et un blessé

La première victime est homme de 60 ans. Il s'est retrouvé coincé sous les roues de la voiture. Des lycéens et passants ont tenté de lui porter secours, en soulevant la voiture pour l'en extraire. Les pompiers sont ensuite arrivés sur place pour prendre le relais, mais l’homme est décédé à la suite de ses blessures. Quant à la seconde victime, elle a été secourue par les pompiers et se trouve dans un état d’urgence relative.

De son côté, la conductrice du véhicule, en état de choc, a été prise en charge. Une cellule psychologique a été mise en place à l'attention des lycéens et du personnel qui ont assisté à la scène.