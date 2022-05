Cyberharcèlement : Magali Berdah porte plainte contre le rappeur Booba

Magali Berdah accuse le rappeur Booba de cyberharcèlement. L’agente de nombreux influenceurs confie avoir saisi la justice pénale et civile.

Un appel au secours. L’agente d’influenceurs et de personnalités issues de la télé-réalité, Magali Berdah, a confié au Parisien avoir porté plainte contre le rappeur Booba qu’elle accuse de la cyberharceler.

«Je suis dépassée par les événements, dépitée et dans une extrême détresse», a déploré l’agente de Nabilla qui dit n’avoir «pas d’autre recours que la justice».

Elle a notamment effectué un signalement auprès du procureur de la République de Marseille pour «cyberharcèlement et dénonciation calomnieuse», mais également assigné son harceleur au civil pour faire interdire son compte, rapporte le quotidien.

«Booba a déjà été condamné au civil et ses comptes supprimés. Mais il en a créé de nouveaux. Il est intouchable, il vit à Miami, et a une puissance de frappe énorme, avec 5 millions d'abonnés sur Twitter », a-t-elle déploré avant d’indiquer : «De son compte en découlent des centaines d'autres d'internautes qui se mettent à me harceler, le jour, la nuit, avec des menaces de mort. Ce n'est plus une vie, je ne dors plus depuis trois nuits. Je ne fais que pleurer, je veux que cela s’arrête».

Elle ajoute que Booba aurait divulgué son adresse et son numéro de téléphone, ce qui la contraint à subir «un appel caché par minute». «Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Et ça continue aujourd’hui», a-t-elle dit, se demandant comment des personnes anonymes peuvent arriver à se défaire de l’enfer du cyberharcèlement. «Si je n'arrive pas à m'en sortir avec les contacts et les moyens que j'ai, que peuvent faire des gamins ou des personnes vulnérables contre cela ?».

Booba réplique sur les réseaux

Peu après que sa plainte pour cyberharcèlement contre le rappeur ait été déposée, Booba s’est de nouveau adressé à la jeune femme. «Magali Berdah, nous ne souhaitons de mal à personne, mais pensons sincèrement que les personnes comme toi représentent une menace pour les jeunes et pour nos enfants. On en a marre des escrocs, marre du vent, marre du fake. Place au talent et à la créativité. Que du positif», a-t-il écrit sur Twitter.

Un message qui a fait de nouveau réagir Magali Berdah. «Donc quand je reçois des centaines et centaines de menaces de mort et lapidation et appels anonymes, et que je demande à Booba pourquoi il fait ça et quel est son but, voilà sa réponse», a-t-elle posté dans une story Instagram dont le contenu est relayé par Voici. «Donc tu harcèles une femme. Tu fais menacer une famille entière parce que tu PENSES que je suis fake ! Que tu penses que mon travail c’est du vent donc en gros que je ne mérite pas de vivre !!! Non mais on est où là ? », s’est-elle insurgée.

«Aujourd'hui, j'ai peur pour mes filles quand elles sortent dans la rue. Booba s'amuse, mais dehors, il y a des détraqués», a-t-elle aussi déclaré dans l’interview du Parisien. Elle y rappelle que celui qu’on surnomme le Duc de Boulogne n’en est pas à ses premiers méfaits sur les réseaux sociaux. «Booba traite la femme de Gims de pondeuse, cela fait des années qu'il la harcèle sans raison»,a-t-elle dit, s’insurgeant contre le laxisme des autorités : «Où sont les associations féminines qui luttent contre le sexisme ? Tout est visible, tout est public, et personne ne bouge».