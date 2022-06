Paris : Ils participent à un Escape Game, la BAC croit à un cambriolage

Ce mardi, deux hommes ont été interpellés, fouillés et menottés par la police alors qu'ils participaient à un Escape Game dans le XIe arrondissement de Paris.

Séquence inédite et peu commune. En pleine partie d'Escape Game, Christopher et Aghilès ont été menottés et fouillés par la Brigade Anticriminalité qui les pensaient en plein cambriolage. Les policiers avaient reçu une alerte d'un possible cambriolage.

Âgés de 16 et 22 ans, les deux jeunes hommes faisaient leur partie d'Escape Game au sein de l'entreprise Wyb Immersion, qui se situe dans la rue de la Folie-Méricourt (XIe).

Le jeu a tout d'abord débuté dans la rue. Par la suite, les deux individus devaient forcer la porte d'un mystérieux «laboratoire». Pendant qu'ils forçaient le local avec un pied-de-biche, la police a été alertée. Christopher et Aghilès se sont donc retrouvés face à une patrouille de la Brigade Anticriminalité.

Les deux jeunes ont alors pensé que la patrouille fait partie du jeu. Ils se sont donc rapidement retrouvés menottés, fouillés et interrogés par les forces de l'ordre. «On était venu pour s'amuser. Je peux comprendre le malentendu de départ, mais tout de même, on est restés menottés longtemps et ils nous ont tellement mal parlé. Même après avoir vérifié que ce n'était qu'un jeu», a déclaé Christopher dans les colonnes du Parisien.

L'intervention contre les deux jeunes a pris fin dès l'arrivée du co-fondateur Raphaël Dautrey, qui a néanmoins dû prouver pendant plusieurs minutes et avec des documents administratifs qu'il s'agissait bien d'un jeu.

DES POURSUITES CONTRE LES POLICIERS ?

À la suite de cette brutale intervention, les deux participants conservent quelques séquelles physiques et mentales. Aghilès a été blessé à cause du menottage et est choqué par l'acte de la BAC. «On en a fait beaucoup des Escapes Games, les pires scénarios d'horreur. On essaye tout et même à l'étranger. Mais alors vraiment, ça, jamais je n'aurais cru le vivre.»

Ils n'excluent pas d'ailleurs de donner une suite judiciaire et de poursuivre les policiers pour cette affaire.