Toulon: 14 plaintes déposées après des piqûres suspectes lors du concert de «la chanson de l'année»

L’enregistrement de l’émission «La chanson de l’année» pour TF1 ce vendredi 3 juin, sur les plages du Mourillon à Toulon (Var), a été entaché d’une dizaine de plaintes liées à des piqûres à la seringue dans le public, conduisant à l’hospitalisation de l’une des victimes.

Près de 15.000 personnes étaient présentes vendredi soir pour le show musical «La chanson de l'année, enregistré pour la chaîne TF1. Mais au cours de la soirée, organisée sur les plages du Mourillon, à Toulon (Var), de mystérieuses piqûres ont été constatées par une dizaine de spectateurs, les conduisant à porter plainte.

«Ce que je peux vous dire, les informations que je mets au conditionnel actuellement parce qu’elles ne sont pas complètement consolidées. On aurait 14 personnes qui auraient déposé plainte à la suite, je dirais, de piqûres qu’elles auraient subi au cours du concert hier», a expliqué Samuel Finielz, le procureur de Toulon, dans un communiqué publié ce samedi.

«11 [dépôts de plaintes] sur Toulon, et puis 3 personnes ont déposé plainte à Hyères pour des faits qui ont été commis sur le Mourillon. On a, parmi ces 14 personnes, une personne actuellement hospitalisée, qui était un agent de sûreté, qui travaillait sur le site et qui se plaint aussi d’avoir été piqué. On a, parallèlement à ça, deux gardes à vue en cours», a conclu le procureur.

Des prélèvements sanguins et urinaires réalisés

Selon un secouriste interrogé par France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, le nombre de personnes touchées par ces piqûres pourrait atteindre la soixantaine. L’enquête a été confiée à la sûreté départementale du commissariat de Toulon.

«Des prélèvements sanguins et urinaires sont réalisés à visée toxicologique pour voir s’il y a des produits qui seraient en mesure d’établir l’administration de substances nuisibles», a assuré le procureur de la République dans un communiqué.