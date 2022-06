Refus d'obtempérer à Paris : le conducteur avait plus d'1 gramme d'alcool dans le sang et était en semi-liberté

De nouveaux éléments sont apparus dans l'affaire du refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de Paris. Le conducteur du véhicule avait 1 gramme d'alcool dans le sang au moment des faits et il bénéficiait d’un aménagement de peine en semi-liberté, selon les informations obtenues par CNEWS.

Quatre jours après le refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de Paris, qui a causé la mort de la passagère du véhicule en fuite, de nouveaux éléments de l'enquête ont été dévoilés. Selon nos informations, le conducteur avait plus d’un gramme d’alcool dans le sang lorsque la police a voulu l'interpeller. Il était aussi le bénéficiaire d’un aménagement de peine en semi-liberté.

Ce samedi 4 juin, une équipe de policiers en VTT a aperçu une voiture avec un passager sur les sièges arrière qui ne portait par sa ceinture de sécurité. En dépit d’un contrôle de police, le conducteur n’a pas souhaité obtempérer et il a pris la fuite en compagnie des trois personnes qui se trouvaient dans le véhicule.

Le conducteur, blessé, arrive à fuir avec la voiture et la jeune femme, qui se trouvait à ses côtés, est grièvement blessée. Incapable de conduire, il a percuté une fourgonnette et sa course-folle s'est stoppée à l’angle de la rue Clignancourt et rue Custine où il sortira de la voiture avant de s’effondrer.

Le véhicule, toujours en fuite, est bloqué par la circulation au niveau du 49 boulevard Barbès, dans le 18e arrondissement. Alors qu’il se trouve coincé derrière un bus, les forces de l'ordre ont décidé de se porter à sa hauteur, mais le fugitif a redémarré. C’est à ce moment précis que les policiers ont décidé d’ouvrir le feu sur le véhicule.

Selon l'AFP, le Parquet de Paris a confirmé, ce lundi 6 juin, l'ouverture d'une enquête du chef de tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, confiée au 2e DPJ. Le parquet a également confirmé l'ouverture d'une enquête «du chef de violences volontaires avec arme par personnes dépositaires de l'autorité publique», confiée à l'IGPN.