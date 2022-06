Adolescente tuée en Saône-et-Loire : ce que l'on sait de son petit ami, le principal suspect

Le corps d’une jeune adolescente a été retrouvé sans vie ce jeudi 9 juin près de l’école du village de Clessé, en Saône-et-Loire. Au terme de sa garde à vue, son petit ami de 14 ans a confirmé qu’il était bien l'auteur du meurtre.

Un triste drame. Le corps d’une adolescente de 14 ans, lardé de coups de couteau, a été découvert ce jeudi à 6h40 derrière une école de Clessé, en Saône-et-Loire, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Mâcon. Rapidement suspecté, son petit ami âgé de 14 ans, a reconnu le meurtre.

Les enquêteurs ont très vite privilégié l'hypothèse d'une rupture amoureuse douloureuse. Le principal suspect des faits était donc le petit ami de la victime.

tROIS COUPS DE COUTEAU AU NIVEAU DU COU

Lors de son interrogatoire, le jeune homme a rapidement avoué les faits. «Ses premières déclarations confirment qu'il a commis les faits d'homicide volontaire», a annoncé le procureur Éric Jallet, confirmant que l'enquête était donc ouverte «du chef d'assassinat».

«Il reconnaît avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, convenu d'un rendez-vous avec cette jeune fille, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche.

Après avoir discuté quelques instants avec elle, il lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou», a-t-il relaté. Ajoutant que la jeune fille «avait tenté de fuir et qu'il l'avait rattrapée, avait tenté de l'étrangler et avait porté à nouveau des coups de couteau, laissant [l'arme] sur place et rentrant chez lui».

Il voulait «tuer quelqu'un»

Interpellé à son établissement scolaire, l'adolescent de 14 ans a été placé en garde à vue dès 9h45. Lors des premières constatations, ses mains étaient couvertes de «blessures qui pouvaient être compatibles avec des coupures et des griffures. Des prélèvements ont été réalisés au niveau des ongles», a indiqué le procureur Éric Jallet.

Selon les premiers témoignages recueillis par les enquêteurs, ils indiquent que le suspect avait déjà eu par le passé «des paroles inquiétantes», évoquant sa volonté de «tuer quelqu'un et notamment sa petite copine», avec laquelle il entretenait une relation émaillée de ruptures et de réconciliations, a ajouté le magistrat.

Cependant, les premiers éléments d'enquête n'ont toujours pas permis d'établir avec précision le mobile exact du tueur présumé.