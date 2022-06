Aude : il se baigne dans une rivière et contracte un staphylocoque doré

Un adolescent a été hospitalisé après s'être baigné dans la rivière Berre, dans l'Aude. En cause : un staphylocoque doré qu'il a contracté.

La baignade est pourtant défendue dans la rivière Berre, à Portel-des-Corbières (Aude). Mais, sans doute assommé par cette lourde chaleur, un adolescent d'une quinzaine d'années a bravé l'interdit pour se rafraîchir avec des amis. Il a du être hospitalisé à Narbonne après avoir contracté un staphylocoque doré.

Selon l'Institut Pasteur, cette bactérie est fréquemment retrouvée dans l'environnement, notamment sur les sols et objets souillés mais aussi... dans les eaux non-traitées.

Au moment de sa baignade, l'adolescent présentait une plaie qui, au contact de l'eau de la rivière, a favorisé l'infection. Sans compter qu'à l'heure actuelle, le niveau de la Berre est bas et le courant faible, ce qui augmente le risque infectieux.

Des bactéries résistantes aux antibiotiques

Le degré de gravité d'une contamination au staphylocoque doré dépend non seulement de la souche bactérienne en cause, mais aussi de la rapidité de traitement et de l'état de santé général du patient. La difficulté étant que les traitements visant à éradiquer ce genre d'infections sont difficiles car de nombreuses souches de staphylocoques sont multirésistantes aux antibiotiques.

Invité à réagir dans les colonnes de l'Indépendant, le maire de Portel-des-Corbières, Bruno Teixier, a déploré une grande fréquentation des berges de la Berre, malgré les nombreux panneaux d'interdiction.

L'édile a notamment signalé «la présence de groupes de jeunes Narbonnais qui viennent par le bus à 1 euro» et appelé les visiteurs à se montrer «responsables». «Les risques d'accident sont grands, a-t-il alerté. Il faut que les jeunes et la population en général en prennent vraiment conscience».