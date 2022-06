Refus d'obtempérer : ivre et sans permis, il roule à 200km/h pour semer la police

Un conducteur a été arrêté par la police après un refus d'obtempérer, dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Nazaire, en état d’ivresse et sans permis, après avoir roulé jusqu’à 200 km/h pour tenter de semer les forces de l’ordre.

Un refus d’obtempérer de plus. Dans la nuit de lundi à mardi, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), la police a dû prendre en chasse un conducteur ayant refusé de s’arrêter en centre-ville. Repéré pour un phare arrière qui ne fonctionnait pas, les agents avaient tenté de lui faire couper le moteur, pour le contrôler. Celui-ci a refusé, en préférant accélérer pour prendre la fuite, avec deux passagers à bord, a relaté France Bleu.

Des renforts de la BAC ont tenté d’intervenir en plaçant leur voiture pour bloquer le passage du chauffard, mais celui-ci leur a foncé dessus et les policiers ont dû manœuvrer de justesse pour l’éviter.

Arrivé sur la voie rapide, l’automobiliste n’a pas hésité à faire des pointes de vitesse à 200 km/h, ont indiqué nos confrères. Il a ensuite quitté cette route pour se rendre dans la commune de Guérande, et a fini par perdre le contrôle de son véhicule à un rond-point.

Bloqué par un poteau électrique, il a tenté de s’enfuir à pied mais a heureusement pu être interpellé, non sans avoir frappé les policiers auparavant. L’individu, âgé de 33 ans, avait bu et n’avait plus de permis de conduire.