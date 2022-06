Val-d’Oise : il attaque ses voisins au couteau dans un café et fait 4 blessés, dont un grave

Un homme de 22 ans a été interpellé par les forces de l’ordre ce mardi 14 juin après l’agression de quatre personnes au couteau dans un café de Goussainville (Val-d’Oise), faisant un blessé grave dont le pronostic vital est engagé.

Une scène d'une violence inouïe. Ce mardi vers 17h, un homme de 22 ans a attaqué au couteau quatre de ses voisins présents dans le café Lina, à Goussainville.

D’après la Gazette du Val-d’Oise, l’origine de sa furie serait la dégradation de son portail, même si les circonstances de cet événement demeurent inconnues. Après un premier échange houleux avec les clients du café, l’homme serait revenu armé d’une barre de fer, puis d’un couteau, pour en découdre.

Grièvement blessée après avoir été poignardée au thorax, la première victime de 27 ans a reçu les premiers secours des pompiers et du Samu 95 avant d’être transportée en urgence absolue, avec pronostic vital engagé, vers l’hôpital Bichat à Paris.

Touchés au ventre et au dos, deux autres hommes de 21 et 33 ans ont été hospitalisés en urgence relative au centre hospitalier de Gonesse. La dernière victime, une femme de 54 ans, a été plus légèrement blessée dans l’altercation.

Hospitalisé pour une blessure au visage, le suspect a été interpellé par les policiers du commissariat de Gonesse avant d’être placé en garde à vue.