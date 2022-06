Paris : un Colombien de 74 ans disparu depuis lundi, sa famille tente de le retrouver

Un touriste colombien âgé de 74 ans, José Vargas Astudillo, a disparu à Paris depuis lundi. Sa famille lance un appel à l'aide pour le retrouver.

Les proches de José Vargas Astudillo se font un sang d'encre. De passage à Paris, ce Colombien, âgé de 74 ans, s'est volatilisé depuis lundi. Ce jour-là, il a décidé de partir à la découverte de la capitale seul, agacé de voir le déjeuner trainer en longueur. Il a quitté les huit autres membres de sa famille vers 14h et n'a pas reparu.

Interrogée par le Parisien, sa nièce, Tatiana, le décrit pour attirer l'attention d'éventuels témoins : «Mon oncle a 74 ans. Il mesure 1,62 m, il est de corpulence forte, a une barbe et des cheveux blancs. Il ne parle ni français ni anglais, seulement l’espagnol. Aidez-nous à le retrouver, nous sommes très inquiets».

Jose Progenio Vargas. Has been missing for over 40h and was last seen in Paris. He only speaks spanish.



If you have any informations please contact the numbers on the first picture pic.twitter.com/wYLFAOzXOe

— mogo (@ynkharmony) June 15, 2022