Législatives 2022 : Raquel Garrido agressée à Drancy, aspergée de gaz lacrymogène (vidéo)

Candidate de la Nupes aux législatives dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, Raquel Garrido a été victime, ce jeudi 16 juin à Drancy, de jets de gaz lacrymogène tirés par un homme à bout portant. Elle se trouvait à bord d'un véhicule en train de scander des slogans politiques en compagnie de deux de ses militants, également visés.

Fin de campagne sous haute tension. A trois jours du second tour des législatives, la candidate de la Nupes Raquel Garrido et deux de ses militants ont été victimes ce jeudi à Drancy (Seine-Saint-Denis) de tirs de gaz lacrymogène. Pour l'ancienne porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, l'auteur des faits est un soutien de son adversaire, Jean-Christophe Lagarde (UDI). Une accusation que dément formellement le principal intéressé.

«Je circulais dans une voiture avec sono pour appeler au vote dimanche, quand un militant de Jean-Christophe Lagarde a tiré du gaz lacrymogène, blessant sévèrement les personnes de la voiture», dont certains ont des «brûlures au visage», a raconté à l’AFP Raquel Garrido.

«Puis l’un d’entre nous est parti chercher de l’eau dans une épicerie mais un autre militant l’a frappé et insulté», a-t-elle poursuivi. Selon une source proche du dossier à CNEWS, l'homme serait le gérant de l'épicerie. Un autre homme aurait également menacé les militants Nupes avec une chaise.

Son équipe et elle ont été pris en charge et soignés par les pompiers en fin de journée.

Les deux individus ont rapidement été arrêtés. Néanmoins, le gérant de l'épicerie conteste avoir frappé le militant. Il a déclaré avoir eu peur que la situation dégénère quand il a vu un attroupement devant sa boutique. Quant au deuxième homme interpellé, il nie avoir participé à l'altercation.

Selon la candidate Raquel Garrido, deux femmes, dont l'une est conseillère municipale, seraient derrière cette agression. D'après nos informations, l'avocate les aurait vu indiquer leur véhicule aux agresseurs. Pour l'heure, toutes les deux nient les faits et ont déclaré n'avoir rien fait et rien vu. Elles ont été convoquées pour une audition.

De son côté, Jean-Christophe Lagarde «réfute» toute implication. «C’est fort de café de dire que je suis responsable. C’est un jeune de 13-14 ans qui s’en prend à Raquel Garrido, rien à voir avec mes militants», a assuré à l’AFP le député. «Attendons que la police éclaircisse l’affaire qui n’a rien à voir avec la campagne», a ajouté Jean-Christophe Lagarde. Selon lui, ce sont les équipes de Raquel Garrido qui «sont violentes».

Ce vendredi matin, le député a renchéri en écartant à nouveau toute responsabilité de ses équipes militantes. Dans un message publié sur Facebook, l'homme politique a même lancé : «Garrido rime avec grosse mytho !». «Ni l’enquête de police en cours, ni les images de vidéosurveillance ne viennent confirmer ses affabulations honteuses qui signent une panique car elle se voit décrocher dans la population » a-t-il ensuite écrit, ajoutant à l'attention de Raquel Garrido, «Vous êtes aussi ridicule que lamentable».

Un message qui a déplu à la candidate Nupes. Dans un tweet publié en réaction, Raquel Garrido affirme n'avoir «reçu aucun message de soutien de la part de Jean-Christophe Lagarde. Et voilà qu’il souligne que je suis grosse. Je pense qu’on ne peut pas tomber plus bas. Mais je vous laisse juger».

Hier soir j’ai été agressée et blessée. Je n’ai reçu aucun message de soutien de la part de @jclagarde.





Et voilà qu’il souligne que je suis grosse.





Je pense qu’on ne peut pas tomber plus bas.





Mais je vous laisse en juger. pic.twitter.com/guuDxkYM7e

— Raquel Garrido (@RaquelGarridoFr) June 17, 2022