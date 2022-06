Paris : un SDF suit le suspect d’un meurtre et permet son interpellation

Un SDF aurait permis d’appréhender un homme âgé d’une soixantaine d’années, suspecté du meurtre d’un dealer, porte de la Chapelle, à Paris. L’individu a été placé en garde à vue.

Hier, vendredi 17 juin, un SDF a permis d'interpeller un homme en fuite, suspecté de meurtre. Un peu avant 22 h, une transaction de deal Porte de la Chapelle (Paris 18e), aurait mal tournée. D’après les premiers éléments recueillis par les policiers, un homme de nationalité géorgienne se serait adressé à un dealer, vraisemblablement pour acheter des stupéfiants. La marchandise ne semblant pas lui convenir, le ton serait monté et l’homme aurait sorti une arme avant de tirer à bout portant sur le dealer. Touché au thorax et à la fesse, ce dernier a succombé quelques minutes plus tard de ses blessures, malgré les secours du Smur.

Un pistolet 9mm retrouvé

Prenant la fuite, le SDF l'a alors suivi, permettant ainsi aux policiers de l’interpeller. D’après un enquêteur, le démuni faisait la manche quand il a assisté au meurtre. Grâce à lui, le tueur présumé, retrouvé en état d’ivresse, son t-shirt tâché de sang, a été arrêté peu avant 22 heures, porte de la Chapelle. Les enquêteurs ont également mis la main sur l’arme, un 9mm encore chargé, dont s’était débarrassé le tireur, résidant du 19e arrondissement, sur son parcours de fuite.

Le magistrat du parquet de Paris, qui s’est rendu sur place, a saisi le 2e district de police judiciaire pour mener la suite des investigations.