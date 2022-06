Lyon : le rappeur Lacrim bloque l’autoroute avec le gang des Daltons

Le rappeur français Lacrim a bloqué l’autoroute A43 pendant quelques minutes ce dimanche 19 juin avec un convoi composé de voitures de luxe, de buggys et de moto-cross afin de tourner un clip de rap en compagnie de Many GT, un des leaders du groupe des Daltons.

Une Lamborghini orange, une Ferrari rouge et un buggy faisant des dérapages. Voici le contenu de la vidéo diffusée sur Snapchat ce dimanche par l’un des meneurs du gang des Daltons, des rappeurs lyonnais connus pour leurs rodéos urbains, afin de dévoiler les coulisses du tournage d’un clip de rap en compagnie de Lacrim.

Sur les images rendues publiques, le célèbre rappeur Lacrim a pris la pose avec Many GT, l’un des hommes forts du gang des Daltons, au milieu de l’autoroute A43. Autour d’eux, une dizaine de jeunes ont fait le spectacle au volant de moto-cross et d’un buggy effectuant des dérapages, bloquant la circulation de l’axe autoroutier en direction de Grenoble pendant plusieurs minutes.

Malgré l’illégalité de ce tournage sauvage, aucun suspect n’a pu être interpellé par les forces de l’ordre en raison de la fuite rapide des participants, d’après Le Progrès.

Neuf mois de prison ferme en août 2021 pour Many GT

Figure bien connue des services de police avec 14 condamnations prononcées à son encontre pour des rodéos urbains, Many GT a écopé de 9 mois de prison ferme en août dernier pour des rodéos sauvages liés aux tournages de clips dans le Rhône.

L’accusation lui reprochait d’être l’instigateur de quatre rodéos avec des véhicules de luxe, des motos et des kartings entre le 14 février et le 17 juin 2021 entre Lyon et sa périphérie.

En avril 2017, le rappeur Fianso avait déjà paralysé l’autoroute A3 à hauteur d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour les besoins d’un clip avant d'écoper de quatre mois de prison avec sursis et de 1.500 euros d’amende.