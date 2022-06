Paris : deux hommes ivres ouvrent le feu dans le 19e arrondissement

Deux hommes ont été interpellés puis placés en garde à vue, dans la nuit de samedi à dimanche, après avoir ouvert le feu dans le 19e arrondissement de Paris. Une enquête a été ouverte.

Coup de sang dans la capitale ? D'après une source policière à nos confrères de 20 Minutes, deux hommes âgés de 29 et 41 ans ont été interpellés puis placés en garde à vue après avoir ouvert le feu à plusieurs reprises dans un quartier du 19e arrondissement de Paris.

Les deux individus seraient d'origine ukrainienne et fortement alcoolisés au moment du contrôle de police.

D'après le récit d'un témoin recueilli par 20 Minutes, il se serait rapproché du véhicule depuis lequel les deux hommes avaient précédemment tiré. Puis, alors qu'il s'était approché de cette camionnette blanche pour demander aux occupants ce qu'il se passait, l'un des deux hommes aurait sorti son arme et visé sa jambe, sans parvenir à atteindre le passant.

Alertés par plusieurs témoins, les forces de police parviennent alors à retrouver le véhicule décrit comme étant celui des suspects, aux alentours d'une heure du matin.

Ils se rendent comptent du fort taux d'alcoolémie des deux hommes, dont l'un positif à hauteur de 1,8 grammes et l'autre à plus de 2,4 grammes, et procèdent à l'interpellation.

L'arme utilisée a, par ailleurs, été retrouvée sur le tableau de bord de la camionnette. Une enquête a été ouverte.