Noisy-le-Sec : des parents d’élèves lancent une pétition après plusieurs rixes devant une école maternelle

À Noisy-le-Sec, des parents d’élèves ont lancé une pétition afin de demander la fermeture d’un squat situé à quelques mètres seulement de l’entrée d’une école maternelle. Et pour cause, deux bagarres ont éclaté le mois dernier, et ce, en pleine heure de classe.

C’est en Seine-Saint-Denis, à Noisy-le-Sec, que les habitants d’un squat sèment la terreur. Proche de celui-ci, l’école maternelle Petit Prince a vu des scènes de violence avec deux rixes qui ont éclaté en pleine journée, en l'espace d'un mois.

Ce qui provoque l’inquiétude des parents, de l’équipe éducative mais aussi des riverains. «Quand les policiers sont intervenus, certains ont jeté des couteaux et des machettes dans la cour qu’il y a juste en bas de l’école» rapporte un voisin.

Deux rixes en un mois seulement

Terrorisés, les parents d’élèves ont alors décidé de lancer une pétition pour faire fermer ce squat qui menace la tranquillité de cette école maternelle. Celle-ci compte désormais 300 signatures. Une démarche soutenue par de nombreux habitants du quartier. «Je ne peux que les comprendre parce que quand mes enfants rentrent de l’école et me disent : ‘Papa n’est pas là, il est en train de nettoyer le sang devant la maison’. Oui ça me pose un vrai problème», raconte une riveraine.

Si la mairie et la préfecture ont pris en charge le problème, il n’est pas si simple à régler. Alors que le bâtiment squatté est une propriété privée, le propriétaire est aux abonnés absents. La préfecture compte toutefois lancer une procédure de bien en état d’abandon, afin de tenter d’aller jusqu’à l’expropriation.