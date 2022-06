Nantes : une fillette de 6 ans renversée par un individu en quad, le suspect recherché

Une fillette de 6 ans s’est fait renverser dans la rue, samedi à Nantes, par un quad qui faisait du rodéo urbain. Le chauffard a pris la fuite.

La dangerosité et la lâcheté. Un chauffard qui se livrait à un rodéo urbain en quad dans une rue de Nantes (Loire-Atlantique), samedi en fin d’après-midi, a renversé une jeune fille de six ans, a appris CNEWS via une source proche du dossier. Le suspect a pris la fuite après son méfait et est recherché.

Les premiers éléments de l’enquête montrent que la fillette était en train de jouer avec un hoverboard lorsqu’elle a été percutée par le quad. Les policiers cherchent à savoir si elle se trouvait sur le trottoir ou sur la route.

La petite victime est blessée à la jambe droite et particulièrement choquée par ce qui lui est arrivé. Elle a été transportée à l’hôpital, avec un pronostic vital qui n’était pas engagé.

Les enquêteurs tentent de découvrir l’identité du chauffard, afin de retrouver sa trace et l'interpeller. Il était seul sur son véhicule, de couleur bleu, lorsqu'il a percuté la fillette.