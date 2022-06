Free parties : un trafic international d'ecstasy démantelé et plusieurs armes saisies, un homme condamné à 10 ans de prison ferme

Un trafic international de stupéfiant a été démantelé par les autorités dans les Sables d’Olonne (Vendée), a annoncé la gendarmerie ce mercredi 29 juin. L’ensemble des drogues saisies représente une valeur marchande de plus d'un million d'euros.

Cocaïne, kétamine, amphétamines, cannabis et GHB… C’est un trafic d’ampleur, en provenance des Pays-Bas, auquel la brigade de recherches de la gendarmerie des Sables d’Olonne a mis fin. Les produits alimentaient des «free parties».

Deux hommes interpellés

En mai 2022, les enquêteurs ont découvert un important trafic de stupéfiants dans la région vendéenne.

A sa tête : un individu déjà connu des services de police, qui agissait sous une fausse identité et dilapidait des centaines de milliers d’euros dans des casinos, précise la gendarmerie dans un communiqué.

La gendarmerie a décidé de mettre fin à ce trafic le 25 juin, en interceptant le principal suspect et une autre personne en provenance des Pays-Bas. Dans sa voiture et à son domicile, les forces de l'ordre ont mis la main sur plus d’un million d’euros de stupéfiants, mais aussi des faux documents d’identité, du matériel de sonorisation, plusieurs véhicules et des armes (fusil d’assaut, pistolet mitrailleur, pistolet automatique, carabine et munitions).

Jugés en comparution immédiate, les deux hommes ont reconnu les faits. Le protagoniste principal a été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement ferme, assortie d’un mandat de dépôt et de 400.000 euros d’amende.

Le second mis en cause a quant à lui été condamné à six mois de prison avec sursis.