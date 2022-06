Ille-et-Vilaine : un moniteur d'auto-école tué dans un accident de la route, son élève grièvement blessée

Un violent accident de la route impliquant une voiture-école et une fourgonnette a eu lieu à Bruc-sur-Aff (Ille-et-Vilaine) dans la matinée de ce jeudi 30 juin. Dans la collision, le moniteur de l’auto-école âgé, de 32 ans, a été tué et son élève de 17 ans a été gravement blessée.

La violence de l’impact a projeté la fourgonnette dans un champ voisin. Ce jeudi matin, vers 9h15, un terrible accident de la circulation s’est produit à l’intersection de la RD 777 et de la D67 au lieu-dit Bellevue à Bruc-sur-Aff (Ille-et-Vilaine). Une fourgonnette et une auto-école sont entrés en collision dans des circonstances qui restent à déterminer.

Âgé de 32 ans, le moniteur travaillant au sein d’une auto-école basée à Pipriac (Ille-et-Vilaine) a succombé à ses blessures, selon les premiers éléments fournis par les gendarmes locaux. La conductrice du véhicule accidenté, une jeune femme de 17 ans, a été transporté par les pompiers en «urgence absolue» vers le CHU de Rennes.

Le conducteur de la fourgonnette, âgé d’une soixantaine d’années, s’en est sorti miraculeusement sans la moindre blessure grave malgré la projection de son véhicule, consécutive au lourd impact, dans un champ situé à plusieurs mètres.

Un hélicoptère et une trentaine de pompiers et gendarmes mobilisés

A la suite de cet accident, la circulation a été coupée dans les deux sens pendant plus de trois heures afin de permettre aux secours d’intervenir. « La circulation a été déviée le temps de prendre en charge les victimes et de nettoyer la chaussée. La route a été rouverte vers 12 h», a confirmé le capitaine Olivier Courtay, commandant en second de la compagnie de Redon, auprès du quotidien régional L’Éclaireur.

Au total, une trentaine d’hommes ont été mobilisés pour cette opération, dont une moitié de gendarmes et une autre de pompiers. Un hélicoptère du Samu a également été déployé sur la chaussée, sous les yeux du maire de la ville de Bruc-sur-Aff.

La compagnie de gendarmerie de Redon a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de ce violent incident.