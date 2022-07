Meurthe-et-Moselle : retenue captive avec son fils de puis 2019, une femme a été secourue par les pompiers

Dans la commune de Laxou, en Meurthe-et-Moselle, des pompiers ont secourus un enfant de 4 ans et une femme de 39 ans. Ils étaient retenus prisonniers par le conjoint présenté devant un juge des libertés et de la détention, le 30 juin.

Des cris en haut d’un balcon ont attiré l’attention d’un passant. Sans attendre, il a alerté la police et les pompiers qui ont pu secourir l’enfant et sa mère retenus dans un appartement de la commune de Laxou. Le conjoint a été interpellé par la police et présenté devant un juge.

Une fois saine et sauve, la femme a indiqué qu'elle était en différend avec son conjoint, qui la retenait prisonnière dans l'appartement conjugal depuis 2019. Selon le média actu.fr, la femme n’était pas autorisée à communiquer avec l’extérieur.

Une vie sous surveillance

L’homme interpellé est d’origine algérienne et est âgé de 53 ans. Il aurait menacé sa femme avec un couteau alors qu’elle se préparait à divorcer. Selon le procureur de la République, la femme vivrait ainsi depuis 2019, année où elle a quitté l’Algérie pour venir en France avec son fils. Elle a déclaré que son mari l’avait faite venir car il était persuadé qu’elle le trompait. Une fois arrivée, l'homme aurait privé son épouse de téléphone portable, et ne l’aurait laissé sortir que sous «sa surveillance».

A présent, l’homme est placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se présenter au domicile conjugal, et ceci jusqu'au 2 septembre 2022, date de l'audience du jugement.