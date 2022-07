Un vol Easyjet escorté par un avion de chasse après une fausse alerte à la bombe

Un avion de chasse de l'armée de l'air espagnole a été mobilisé, dimanche 3 juillet, pour escorter un avion visé par une alerte à la bombe. Il s'agissait en fait d'un canular.

Les passagers d'un vol Easyjet ont été victimes d'une bien mauvaise blague, dimanche 3 juillet. En provenance de Londres et à destination de l'île espagnole de Minorque, dans l'archipel des Baléares, leur avion a été escorté par un avion de chasse après qu'une fausse alerte à la bombe a été publiée sur les réseaux sociaux.

La tour de contrôle de Minorque a eu vent de la menace, sans savoir qu'elle était fictive, et a décidé d'enclencher son protocole de sécurité. Selon les informations du journal catalan la Vanguardia, le chasseur F-18 déployé par l'armée de l'air espagnole est ainsi intervenu afin de guider l'avion de ligne et ses passagers vers une zone sécurisée de l'aéroport de Mahon.

Así ha sido el momento en el que un caza del Ejército del Aire ha escoltado a un avión de Easyjet, hasta que ha aterrizado en Menorca, por una falsa amenaza de bomba.https://t.co/OlQtgXSjtnpic.twitter.com/lgZko1sOMx — La Vanguardia (@LaVanguardia) July 4, 2022

L'appareil s'est posé sur une plate-forme dédiée à ce genre de situation, située loin du terminal et des autres avions. Les passagers et l'équipage ont été évacués et un périmètre de sécurité a été installé tout autour de l'A-319.

Ce n'est qu'après avoir fait intervenir des démineurs, mais aussi des chiens renifleurs pour vérifier chaque bagage, que la Garde civile espagnole a réalisé qu'elle avait affaire à un canular.

Un jeune britannique âgé de 18 ans a été identifié comme l'auteur de cette mauvaise blague. Les cinq jeunes qui voyageaient avec lui ont été entendus en tant que témoins et le principal intéressé a été arrêté et emmené dans un poste de police. Il est désormais en attente d'une audience au tribunal.