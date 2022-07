Niort : trois moutons égorgés en pleine rue pour l'Aïd, un quatrième sauvé de justesse

Trois moutons ont été égorgés et dépecés ce week-end lors d’un rassemblement à Niort, pour la fête musulmane de l’Aïd el-Kébir, a-t-on appris des médias locaux. Les forces de l’ordre sont intervenues.

Un abattage sauvage, en pleine rue. Les forces de l’ordre ont dû intervenir, samedi dans un quartier de Niort (Deux-Sèvres), alors que trois moutons venaient d’être égorgés et dépecés lors d’un rassemblement de personnes qui fêtaient la fête musulmane de l’Aïd el-Kébir.

Une douzaine d’individus s’étaient ainsi retrouvés dans la rue, peu avant midi, pour cette célébration, qui doit se dérouler jusqu’au 12 juillet. Le problème étant que cette réunion a donc conduit à l’abattage rituel des trois ovins, rapporte La Nouvelle République.

Or, la loi française stipule que ce genre de procédé doit obligatoirement être réalisé dans un abattoir ayant reçu un agrément pour cela (article L237-2 du code rural et de la pêche maritime). Ne pas respecter cette loi constitue un délit passible de six mois de prison et 15.000 euros d’amende.

Deux suspects convoqués au commissariat

Les forces de l’ordre sont donc arrivées sur place pour stopper la cérémonie, alors qu’un quatrième mouton s’apprêtait à subir le même sort que ses congénères.

Deux hommes, qui portaient des couteaux, ont été convoqués au commissariat, suspectés d’être ceux ayant tué les animaux. Les services de la ville sont ensuite intervenus pour nettoyer les lieux.

Chaque année, 100.000 moutons sont abattus en France durant l’Aïd el-Kebir, selon un rituel musulman. La mise à mort ne doit, en théorie, pas faire souffrir l’animal.