Danemark : un parc d’attraction ferme son grand huit après l’accident mortel d’une adolescente

Après un accident mortel ayant eu lieu jeudi dernier, dans le grand huit du parc d’attraction danois Tivoli Friheden, celui-ci a annoncé ce vendredi la fermeture définitive du jeu à grande vitesse.

L’accident de trop. Le parc de jeux danois Tivoli Friheden a préféré mettre un terme à son attraction nommée «Cobra», et ce à titre définitif. La raison ? Un accident mortel s’est déroulé dans ces montagnes russes pouvant aller jusqu’à 70 km/h.

Selon l’AFP, l’accident s’est produit jeudi en début d’après-midi, lorsqu’un wagonnet du grand huit s’est décroché au niveau de la partie arrière, provoquant la mort d’une adolescente danoise de 14 ans. Un jeune garçon de 13 ans a quant à lui été blessé à la main. Évacué juste après l’accident, le parc danois restera fermé jusqu’à lundi.

Et il ne s’agit pas du premier drame, comme l’a expliqué le directeur du parc d’attraction, Henrik Ragborg Olesen, ce vendredi. «Après l’accident de 2008, et maintenant celui de 2022, nous n’avons plus confiance dans le fait que l’attraction soit suffisamment sûre pour continuer de faire partie de Tivoli Friheden».

Il y a 14 ans, peu après l’inauguration de cette attraction, qui s’étend sur un circuit de 400 mètres de long et 25 mètres de haut, un premier accident s’était ainsi déjà produit. Contrairement à celui survenu jeudi, c’était la partie avant qui s’était décrochée de la conception Italienne. À l’époque, quatre personnes étaient ressorties gravement blessées, et l’enquête avait fait état d’une erreur de construction.