Stains : Un policier sauve une femme enceinte des flammes

À la cité du Moulin-Neuf, à Stains, un incendie a été déclenché par des tirs de mortiers d’artifice à la veille de la fête nationale. Présents sur place aux côtés des pompiers, des policiers ont affronté les flammes pour porter secours aux habitants.

Les balcons d'un immeuble de la cité du Moulin-Neuf, à Stains (93), ont pris feu mercredi tard dans la nuit, après avoir été visés par des tirs de mortiers. Un policier présent sur place a alors pris de gros risques pour sauver une femme enceinte bloquée dans son appartement en proie aux flammes.

Sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on peut l'apercevoir escalader la façade de l’immeuble en flammes pour porter secours à une femme enceinte piégée dans son habitation. D’autres habitants ont été secourus par des policiers venus prêter mains fortes aux pompiers.

UN ACTE HÉROÏQUE À LA VEILLE DU 14-JUILLET

Sur Twitter, le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, Matthieu Valet, a partagé la vidéo du sauvetage en commentant : «Cité neuf à Stains, des pompiers empêchés d’intervenir par des voyous qui les canardent! Un mortier enflamme l’appartement avec une femme enceinte à l’intérieur. Ogun, courageux, grimpe et sauve la victime! Vive la France !»

Le maire de Stains, Azzédine Taïbi (ex-PCF), s’est rendu sur les lieux de l’incendie entre minuit et 2h30 du matin. Il était accompagné d’autres élus de sa commune et a confirmé que la soirée avait été «particulièrement compliquée» avant de poursuivre : «J’ai l’habitude de tourner dans les quartiers les 13 et 14 juillet, mais je n’avais jamais connu ça depuis que je suis élu.»