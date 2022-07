Pas-de-Calais : un homme tué d'un coup de fusil, un suspect en garde à vue

Un homme de 25 ans a été tué par un coup de fusil de chasse à Bailleul-Sir-Berthoult (Pas-de-Calais), ce vendredi. L’auteur présumé des faits, dont les raisons du passage à l'acte ne sont pas connues, a été appréhendé par la police.

Dans la petite commune réputée calme de Bailleul-Sir-Berthoult (Pas-de-Calais), située entre Arras et Hénin-Beaumont, un coup de feu a retenti, ce vendredi, blessant grièvement un homme de 25 ans qui succombera quelques heures plus tard à ses blessures. Selon la police, l’auteur présumé des faits serait une «connaissance» de la victime et a été placé en garde à vue.

Le père du jeune homme tué a tenté de désarmer le suspect, mais il a été blessé après avoir reçu des coups sur la tête. Pour une raison que les gendarmes devront déterminer, l’individu a fait feu au fusil de chasse touchant le jeune homme à l’abdomen.

«On a entendu deux coups de feu, on pensait à des pétards. On s’est dit que c’était les vacances, des jeunes qui s’amusaient», a raconté à La Voix du Nord une femme présente sur les lieux du crime.

Un suspect impulsif

Selon des sources concordantes, le tireur, qui réside à Bailleul-Sir-Berthoult, serait un jeune homme âgé également de 25 ans, décrit comme impulsif par certains habitants.

Le substitut du procureur d’Arras a déclaré dans la Voix du nord : «On n’a pas le contexte du conflit, cela fait partie des investigations». Les témoins du drame ont été entendus par les gendarmes, ainsi que les proches du suspect, qui habite rue d’Arras.

Le parquet d'Arras devrait se dessaisir samedi au profit du parquet de Béthune compétent en matière criminelle.