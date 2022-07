Essonne : deux crocodiles étaient gardés au sous-sol d'un pavillon depuis 20 ans

Un couple d'Etrechy (Essonne) détenait deux crocodiles dans sa cave depuis 20 ans. En instance de divorce, l'épouse a sollicité une association de protection animale.

Situé à Etrechy, dans l'Essonne, ce petit pavillon ordinaire abrite des locataires qui ne le sont pas. Deux crocodiles nains, longs de 2 mètres, vivent dans le sous-sol depuis 20 ans. Leur situation a été découverte après la séparation de leurs maîtres.

Monsieur et Madame Crocodile sont respectivement âgés de 45 et 30 ans et vivent dans deux bassins privés de lumière du jour et dont la superficie ne leur permet ni de nager ni de se mouvoir. D'après Le Parisien, ils sont la propriété d'un spécialiste en faune sauvage captive qui, au départ, avait l'autorisation légale de détenir ces animaux.

Des «conditions de détention très précaires»

Actuellement en instance de divorce, l'intéressé n'a toutefois plus le droit de se rendre au pavillon d'Etrechy, après une ordonnance du juge aux affaires familiales. Un problème, sachant qu'il est le seul légalement autorisé à nourrir, soigner ou déplacer les crocodiles. Depuis la séparation, fin 2020, son ex-épouse s'est occupée tant bien que mal des animaux, avant de signaler elle-même la situation à l'APA.

Action protection animale s'est donc saisie de l'affaire, dénonçant des «conditions de détention très précaires». Elle a trouvé un sanctuaire allemand prêt à accueillir M. et Mme Crocodile, mais, entre-temps, leur propriétaire a fait le nécessaire pour les récupérer.

L'homme a demandé, et obtenu, une autorisation pour ouvrir un établissement d'élevage d'animaux non-domestiques. Certaines normes doivent toutefois être respectées pour pouvoir accueillir des crocodiles et les travaux ont pris du retard. Selon la préfecture, le projet est confronté à une «pénurie» de certains matériaux.

Une situation intolérable pour l'APA, puisqu'elle fait perdurer le calvaire des deux crocodiles, reclus dans leur sous-sol à Etrechy. L'association a donc fait une demande d'ordonnance de placement qui devrait lui permettre de prendre les reptiles en charge, dès la fin de la semaine prochaine.