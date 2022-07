Nice : deux individus armés braquent des voyageurs

Deux individus ont été interpellés à Nice (Alpes-Maritimes), après avoir braqué des voyageurs à la gare.

A Nice (Alpes-Maritimes), deux individus ont été interpellés après avoir braqué des voyageurs à la gare. Ils étaient armés et «dangereux», selon le maire de Nice Christian Estrosi.

Merci et bravo à nos agents de la @PMdeNice. Grâce à leur sang-froid et professionnalisme et avec l’appuie de nos caméras ils ont interpellé ces deux individus armés et dangereux qui auraient braqué des voyageurs en tenant des propos faisant l’apologie du terrorisme. #Nice06 https://t.co/u6CMZ3EzuP

— Christian Estrosi (@cestrosi) July 16, 2022