Meurtres à Angers : un rassemblement aujourd’hui en hommage aux victimes

Après le terrible drame survenu samedi à Angers, où trois jeunes, dont un mineur de 16 ans, ont perdu la vie après avoir été attaqués à coups de couteau par un ressortissant soudanais de 32 ans, un rassemblement est organisé ce lundi sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

La ville d’Angers est en deuil. Deux jours après le triple homicide survenu dans la nuit du 15 au 16 juillet, un rassemblement est organisé ce lundi sur le parvis de l’hôtel de ville pour rendre hommage à Ismaël, Atama et Manolito, trois jeunes âgés entre 16 et 21 ans et tués à coups de couteau par un ressortissant soudanais âgé de 32 ans en situation régulière en France jusqu’à 2028.

«Ce soir, à 18 h, juste avant le conseil, il y aura un rassemblement sur le parvis de l’hôtel de ville avec l’ensemble du Conseil municipal», à confirmé à CNEWS la mairie d’Angers.

Une marche blanche serait également prévue

Selon nos confères de Ouest-France, une marche blanche serait par ailleurs en cours d’organisation pour rendre hommage aux victimes. «On n’a pas d’informations sur les marches», a cependant nuancé la Ville d’Angers.

D'après Ouest-France, la marche, organisée par les familles d’Atama et de Manolito, devrait se dérouler dimanche 24 juillet. Les proches des victimes auraient déjà pris contact avec les autorités préfectorales et policières pour sécuriser le parcours et la marche, selon le quotidien.