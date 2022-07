Paris : un mort et quatre blessés dans une fusillade, un suspect interpellé

Une fusillade a éclaté ce lundi soir à la terrasse d’un bar du 11e arrondissement de Paris. Une personne a été tuée et quatre autres blessées.

Vers 21h30 ce lundi 18 juillet, rue Popincourt dans le 11e arrondissement de Paris, deux individus ont tiré en direction de la terrasse d’un bar, faisant un mort et quatre blessés légers.

Selon une source policière à CNEWS, les deux auteurs de la fusillade sont descendus d’un véhicule puis ont ouvert le feu en direction de deux personnes attablées en terrasse. Un homme est décédé et quatre autres personnes ont été blessées plus légèrement.

Un suspect arrêté, le second en fuite

Le premier suspect a été maîtrisé par des clients, permettant son interpellation par les forces de l'ordre, a indiqué à CNEWS une source proche du dossier. Le second suspect est quant à lui parvenu à prendre la fuite.

A ce stade de l'enquête, l'hypothèse d'un règlement de comptes est privilégiée.

Une cellule d'urgence médico-psychologique mise en place

Dans un communiqué, le maire du 11e arrondissement François Vauglin a annoncé la mise en place d'une cellule médico-psychologique pour les personnes qui auraient besoin d'une prise en charge.

L'équipe recevra depuis la salle des fêtes de la mairie de l'arrondissement ce mardi 19 juillet et mercredi 20 juillet de 10h à 17h, peut-on lire dans le courrier. L'élu du 11e arrondissement a également tenu à rappeller que deux numéros étaient déjà mis en place pour celles et ceux ayant besoin d'un suivi.

Le 01 42 34 78 78 qui permet de joindre le Centre régional psychotraumatisme Paris Centre et Sud du lundi au vendredi (de 9h30 à 18h) et le 01 45 88 18 00 sur lequel il est possible de contacter Paris Aide aux Victimes du lundi au vendredi (de 9h à 17h).