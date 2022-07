Espagne : un homme tente d'endiguer un incendie avec une pelleteuse et échappe aux flammes de justesse

Alors qu'un incendie menaçait de brûler Tábara, une ville au nord-ouest de l’Espagne, un homme a tenté d'éteindre le feu en creusant une tranchée à l'aide de sa pelleteuse. Un acte courageux qui a failli lui faire perdre la vie.

Un homme devenu le héros de son village. Alors qu'il cherchait à protéger Tábara (nord-ouest de l'Espagne), Angel Martin Arjona, âgé de 53 ans, a décidé de sortir sa pelleteuse pour creuser une tranchée dans un champ. S'il avait pour but d'empêcher le feu de se rependre, il s'est laissé surprendre par la montée des flammes qui a mis feu à son engin. Il a alors décidé de le laisser sur place pour survivre.

Dans une vidéo impressionnante (ci-dessous) prise par une personne qui se trouvait sur place, on le voit courir hors du champ échappant de justesse aux flammes. C'est de peu qu'il a failli perdre la vie, se substituant de l'incendie à seulement quelques secondes près.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Angel Martin Arjona, a Spanish man who was trying to safeguard his town from a wildfire had a close brush with death when the blaze engulfed his excavator, forcing him to run for his life https://t.co/8WhaHK7nit pic.twitter.com/6GvvMIj5FE

— Reuters (@Reuters) July 18, 2022