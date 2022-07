Strasbourg : un homme vole un homard vivant après s’être fait passer pour un employé du restaurant

Un homme de 26 ans a usé d'une technique originale pour faire ses courses à moindres frais. Il s'est fait passer un employé dans plusieurs magasins pour y dérober des objets. Il a même été jusqu’à feindre d'être le salarié d’un restaurant afin de voler un homard vivant. Le jeune homme a finalement été interpellé et présenté devant un juge.

Il s'est fait pincer. Ce vendredi 22 juillet, un homme sans domicile fixe de 26 ans a été arrêté par la police de Strasbourg, en plein centre ville. L’individu avait réussi à pénétrer dans trois magasins afin d’y dérober des objets. Il a même réussi à entrer dans un restaurant pour y voler un homard vivant, en se faisant passer pour l’un des employés, comme le rapporte BFM TV.

Le jeune homme s'est d'abord rendu dans un magasin du quartier de l'Aubette où il s'est fait passer pour un agent d'entretien. Il en est resorti quelques minutes plus tard avec un appareil photo. Puis il a continué sa route vers un restaurant de la rue des Francs-Bourgeois, dans lequel il est parvenu à dérober un homard vivant, tout juste sorti de son aquarium.

A un moment donnée de sa vie de policier, après avoir accumulé plusieurs années de service, on se dit qu'on a tout vu! Et pourtant, se faire pincer au sortir d'un restaurant après y avoir volé un homard vivant... à #Strasbourg, on avait jamais vu ça jusqu'à ce we! pic.twitter.com/m0CLoqEmml

— Police Nationale 67 (@PoliceNat67) July 25, 2022