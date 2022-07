Espagne : un adolescent sauvé de la noyade grâce à un drone (vidéo)

Un adolescent de 14 ans a été sauvé de la noyade par un drone, sur la plage de Sagunto, à l'est de l'Espagne.

Un miracle de la technologie. Un adolescent de 14 ans a été sauvé de la noyade grâce à un drone sur la plage de Sagunto (Espagne), commune située à une trentaine de kilomètres de Valence.

Sur les images rapportées par le média espagnol El Mundo, repérées par Ouest France, on peut ainsi voir le jeune en pleine mer en difficulté. Le drone le survole, avant de lui lancer un gilet de sauvetage.

Un dron salva la vida a dos bañistas en la playa de Sagunto pic.twitter.com/KuxT3elqWI — EL MUNDO (@elmundoes) July 4, 2022

Ce gilet lui a permis de tenir en attendant que les secours puissent l'atteindre. Il a été soigné dans un hôpital local, avant d'être renvoyé chez lui.

«Nous avons vu un enfant en très mauvais état, sans aucune énergie pour continuer à flotter, alors j'ai envoyé le gilet de sauvetage», a déclaré le pilote du drone à Reuters.

Plus de 30 pilotes travaillent aujourd'hui avec les sauveteurs sur une vingtaine de plages espagnoles. Sur les six premiers mois de 2022, 140 personnes se sont noyées accidentellement, selon les chiffres de la Société d'état du sauvetage et de la sécurité maritime.