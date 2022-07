Rennes : un trentenaire poignardé, quatre hommes interpellés

Un homme de 31 ans a été tué à l'arme blanche au cours d'une rixe dans la soirée du mardi 26 juillet à Rennes (Ille-et-Vilaine). Quatre suspects ont été interpellés, dont trois frères.

Le corps d'un homme de 31 ans a été retrouvé dans le parc des Gayeulles à Rennes (Ille-et-Vilaine), dans la soirée du mardi 26 juillet. Quatre hommes, dont trois frères, ont été placés en garde à vue le lendemain des faits, rapporte France Bleu.

Le drame s'est noué lors d'une soirée arrosée, selon le procureur de Rennes. Une dispute a éclaté entre la victime et un autre homme. Celui-ci est revenu accompagné de ses deux frères et d'une autre personne, ils ont ensuite passé la victime à tabac.

L'homme de 31 ans a reçu deux coups de poignard dans l'abdomen et dans la cuisse. Les agresseurs ont pris la fuite. A l'arrivée des secours, la victime avait succombé à ses blessures.

Quelques heures après l'altercation, les quatre suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont âgés de 23 à 35 ans. D'après les informations de Ouest-France, on ne connaît toujours pas le motif de la dispute, mais elle semble être d'un ordre privé et sans lien avec le trafic de stupéfiants. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Rennes.