Levallois-Perret : une policière a tenté de se suicider avec son arme

Une jeune policière âgée de 28 ans a tenté de se suicider, vendredi, au commissariat de Levallois-Perret.

Pour l'heure, personne ne peut dire ce qui a poussé cette fonctionnaire de police a tenter de se donner la mort. Vendredi matin, la jeune femme âgée de 28 ans a retourné son arme de service contre elle, au sein même du commissariat de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

Elle se trouvait dans les vestiaires de l'établissement lorsqu'elle s'est tirée une balle dans la poitrine. Immédiatement transportée à l'hôpital, elle «devrait s'en sortir», selon un proche de l'affaire interrogé par Le Parisien.

Une «femme discrète»

Originaire du Sud-Ouest, la jeune femme, gardien de la paix, a rejoint Levallois il y a un peu plus d'un an. On ne connaît aucun «problème relationnel au travail» à celle qui est décrite comme une «femme discrète». Cette même source avoue toutefois ne pas savoir «grand chose de sa vie personnelle».

Aucune lettre expliquant son geste n'a été retrouvée, aussi les enquêteurs espèrent pouvoir interroger la policière au plus vite, afin de comprendre pourquoi elle a décidé d'en finir. Ils devront néanmoins attendre qu'elle se rétablisse.