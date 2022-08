Hautes-Pyrénées : un randonneur de 19 ans disparu en montagne depuis dimanche

Parti seul en randonnée dimanche matin dans le secteur de Cauterets, le jeune homme de 19 ans devait rentrer le soir-même. Depuis son départ, il n’a plus donné de nouvelles et est resté injoignable. Les recherches se poursuivent et une enquête a été ouverte.

Une disparition inquiétante. Un jeune homme est parti en randonnée ce dimanche 31 juillet au matin dans le secteur de la commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées). Il devait regagner son domicile le soir-même après sa balade. Néanmoins, jusqu’à présent, l’homme de 19 ans n’a pas donné de signe de vie et reste injoignable.

L’alerte a été donnée le jour de sa disparition. «Nous poursuivons les recherches, qui pour l’instant n’ont rien donné», a déclaré un officier du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Pierrefitte-Nestalas à France 3, à la suite de l'ouverture d'une enquête judiciaire après la disparition du randonneur.

«Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus à l’heure qu’il est. Nous avons beaucoup de mal à joindre sa famille», a-t-il ajouté.

D'après France bleu, onze militaires du PGHM, un drone et un hélicoptère ont été déployés pour tenter de retrouver le randonneur.

Une stratégie de recherche a été mise en place ce lundi après une réunion. Ce mardi matin, les gendarmes du PGHM ont repris les recherches pour essayer de localiser «en urgence» l’homme disparu.