Var : il attendait les gendarmes avec un hachoir et un couteau scotchés à ses mains

Des gendarmes en intervention ce week-end au Castellet (Var) ont été confrontés à un individu s'étant scotché un hachoir et un couteau sur les mains, dans le but d’en découdre avec à eux.

Une scène pas banale et dangereuse. Des gendarmes de La Valette (Var) sont intervenus dans la nuit de samedi à dimanche au domicile d’une famille du Castellet, où un homme les attendait avec un hachoir et un couteau directement scotchés sur ses mains.

Alertés par des voisins pour des faits de violences conjugales, les militaires du PSIG (peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) se sont donc retrouvés face au trentenaire, déjà bien connus des services judiciaires, rapporte France Bleu.

Prêt à en découdre et équipé de ses armes blanches, l’individu a aussi actionné une fronde, qui a envoyé une pierre d’un kilo sur les forces de l’ordre. Un gendarme a été blessé à l’épaule, se faisant attribuer quatre jours d’ITT.

Malgré sa véhémence et son équipement, les militaires sont parvenus à le maîtriser et l’interpeller. Il a été jugé en comparution immédiate lundi et a reçu une peine de quatre ans de prison. Lors de l’audience, il a expliqué avoir voulu pousser les gendarmes à lui tirer dessus, car il voulait mourir.

Le trentenaire devra par ailleurs se présenter une nouvelle fois devant le tribunal, car il a insulté la présidente et le procureur lors de son audience.