Bouches-du-Rhône : un suicide en gare SNCF fait huit blessés

Un homme s'est suicidé à la gare ferroviaire de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) ce 3 août, en milieu d'après-midi. Un drame qui a engendré huit blessés.

Un homme s'est suicidé ce 3 août à la gare SNCF de La Ciotat (Bouches-du-Rhône), commune située à une trentaine de kilomètres de Marseille. Il s'est volontairement jeté sur les voies ferrées au passage d'un train, en milieu d'après-midi. Selon BFM Marseille Provence, il était âgé de 40 ans.

Huit voyageurs ont été blessés au cours du drame, rapporte La Provence. Le choc entre le train et la victime a été tellement violent que des parties de son corps ont été projetées dans la gare, et ont percuté quelques personnes. Un nourrisson de 9 mois et son frère de 3 ans ont notamment été touchés, tout comme leur mère. Cette dernière souffre d'un traumatisme à la cheville.

Un autre témoin de la scène s'est blessé physiquement en faisant un malaise, et a été pris en charge par les secours avec sa famille. Au total, huit personnes ont dû être secourues par les sapeurs-pompiers et le Samu.

Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant quelques heures. Il a finalement repris le jour-même, vers 17h45.